4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan ve 10813 sayılı karar ile, yolcu beraberinde getirilen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyaya ilişkin muafiyet hükümleri yeniden düzenlendi.

VERGİ ORANI YÜZDE 60 OLARAK BELİRLENDİ

Karara göre, kıymeti 1500 Euro'yu geçmeyen eşyaya uygulanacak tek ve maktu vergi oranı; Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelen eşya için yüzde 30, diğer ülkelerden gelen eşya için yüzde 60 olarak belirlendi.

Ayrıca, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun (IV) sayılı listesinde yer alan eşya için, bu oranlara yüzde 20 ilave tek ve maktu vergi uygulanacağı hüküm altına alındı.

YURT DIŞINDAN GÜMRÜKSÜZ ALIŞVERİŞ SONA ERDİ

Düzenlemeyle birlikte, aynı kararda yer alan “30 Euro'yu aşan ancak” ibaresi yürürlükten kaldırıldı. Yeni kararla yurt dışından verilen tüm siparişler için ayrıntılı gümrük beyannamesi hazırlanacak. Tüketiciler, gümrük vergisi ile birlikte beyanname hizmet bedelini de ödemek zorunda olacak.

Bu değişiklikle birlikte yurt dışından uygun fiyatlı alışveriş dönemi kapanıyor. 100 TL değerindeki bir ürün için bile binlerce lirayı bulan ek maliyetler ortaya çıkabilecek.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı’nın yayımı tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe gireceği, karar hükümlerinin ise Ticaret Bakanı tarafından yürütüleceği belirtildi.