Yaz Bitti ve Hoşçakal gibi Türk sinemasının önemli filmlerinde yer alan usta oyuncu Yalçın Dümer, Armağan Çağlayan'ın 'Şimdiki Aklım Olsaydı' adlı programına konuk oldu.



Dümer, 1998 yılında Esra Balamir ile evlendiğini ve Galatasaray Adası'nda yapılan nikahın dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kıyıldığını belirtti.

27 YIL SONRA GELEN İTİRAF



Nikah sonrası Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu 27 yıl sonra ilk kez itiraf eden Dümer, Erdoğan'ın kendisini uğurlarken 'Yalçın bir şey söyleyeceğim, bu evlilik 6 ay sonra biter' ifadelerini kullandığını ve evliliğinin gerçekten de 6 ay sürdüğünü söyledi.



Boşanma kararını aldıktan sonra Erdoğan ile yeniden buluştuğunu belirten Dümer, "Gerçekten de tam 6 ay sonra evliliğimiz bitti. O gün beni maça çağırdı, 'Ben sana söylememiş miydim?' dedi.







