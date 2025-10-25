Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kalbinde, ruhunda, zihninde milletin rehberliği konusunda en küçük bir tereddüt yaşayanlar bu harekete ayak uyduramadılar." dedi.

Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapanış programında konuşuyor. Erdoğan, "Burası şahsi ikbal peşinde koşanların değil, millete hizmet için koşanların yuvasıdır. Memlekete nasıl daha fazla katkı yapabilirim diyenler bu çatının altında." düşüncesini dile getirdi.

Erdoğan şunları kaydetti:

Bugüne kadar ne yaptıysak milletimiz için yaptık. 'Halk için halka rağmen' diyen jakobenleri, kerameti kendinden menkul muhterisleri semtimize uğratmadık.

Milletin rotasından başka merciler edinenler bu partinin ve bu hareketin içinde yaşama şansı bulamadılar.

Kalbinde, ruhunda, zihninde milletin rehberliği konusunda en küçük bir tereddüt yaşayanlar bu harekete ayak uyduramadılar.

Dönülmesi gereken kavşakların en başında yarım asırlık terör musibetinden ülkemizi kurtarmak bulunuyor. Terör musibetinden ülkemizi kurtardık mı?

On binlerce vatan evladını şehit verdiğimiz, ekonomimizi 2 trilyon dolar maliyeti olan terör bataklığını inşallah kurtarmaya devam edecek miyiz? Bu noktada sabırlıyız, samimiyiz, soğukkanlı bir şekilde menzile yürüyoruz.

Hedefe yaklaştıkça ülkemizin bu meseleyi çözmesini istemeyen odakların süreci rayından çıkarmaya dönük operasyonlarını artıracağını elbette farkındayız, Allah'ın izniyle bu tuzakların hiçbirine düşmeyeceğiz.

Her ne bahane ve gerekçeyle olursa olsun aramıza nifak sokmak isteyenlere aldırmayacağız. Barışın, kardeşliğin, huzur ve refahın hüküm sürdüğü iklimin tüm bölgemizde hakim kılınması...

Önce Terörsüz Türkiye'yi ardından Terörsüz bölgeyi en kalıcı eserimiz olarak bu ülkenin evlatlarına kazandıracağız.