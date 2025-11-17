Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Oktay Saral, X hesabından yaptığı paylaşımla Konuşanlar programıyla tanınan ünlü komedyen Hasan Can Kaya’yı hedef aldı...

Saral, Kaya’nın programında bir seyirciyle yaşadığı diyaloğa ait görüntüleri paylaşarak ünlü komedyeni dini değerlerle alay etmekle suçladı ve şu ifadeleri kullandı:

-Bu şarlatan ebleh komedyene dinimizle ve peygamberlerimizle istihza edilmeyeceğini yetkili mercilerin hatırlatmasında fayda olduğunu düşünüyorum.

ALTAYLI VE MANİFEST’İ DE HEDEF ALMIŞTI

Oktay Saral, daha önce de Fatih Altaylı ile Manifest grubunu hedef alan paylaşımlar yapmıştı.

Saral’ın açıklamalarının ardından Altaylı kısa süre içinde gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

Manifest grubuna yönelik paylaşımının sonrasında ise grup hakkında dava açılmış, üyelerine yurtdışına çıkış yasağı getirilmişti.