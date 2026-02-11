İYİ Partili bir üyenin kıyafetinden dolayı eleştirdiği Eskişehir’in AKP’li Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün kendisi gibi giyinen 100 kadınla birlikte bugün Meclis’e gelecek ve AKP Grup toplantısına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Akgün’ü arayarak kendisi gibi beyaz kıyafetli 100 kadınla birlikte AKP grubuna davet etti ve “Sen zaten beyazsın, şimdi inkılabi bir dönüş yaptın” dedi.

ATATÜRK İLE İKNA

Belediye Başkanı Akgün, Cengiz’in bölge halkı, tarım arazilerinin ve su kaynaklarının zarar göreceği gerekçesiyle karşı çıktığı projeyi destekliyor. Cengiz ise halkı ikna için farklı bir yol seçti. Cengiz Holding, Ulu Önder Atatürk’ün fotoğrafının yer aldığı ve “Altın Madenciliği Milli Mücadeledir” başlıklı broşür dağıtıp siyanürün zararsız olduğunu savundu.Broşürde Atatürk’e ait olduğu iddia edilen “Topraklarımızın altında bulunan maden hazinelerinin hızlı biçimde işlenmesi ve milletin yararına sunulması, devlet ekonomisinin önemli bir parçasıdır’’ denildi.

SİYANÜRÜ SAVUNDU

“Altın Madenciliği Millî Mücadele’dir” başlıklı broşürlerde “Türkiye’de altın madenciliği, Atatürk önderliğinde 1933’te başlamıştır” ifadesi de yer almıştı.

“Siyanürden kaynaklı ölüm vakası yoktur. Siyanür kanser, kalıtsal hastalık ve kısırlığa neden olmaz” denildi.

İlçeyi siyanüre boğacak olan Cengiz’in Eti Bakır Şirketi, Eskişehir Tepebaşı ve Mihalgazi’yi etkileyecek altın madeni projesi için ‘ÇED olumlu’ kararı almıştı.

57 BİN AĞAÇ KESECEKLER

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, bu projenin hayata geçmesi sonucu bölgede en az 57 bin ağacın kesileceğini belirterek “Seracılık, tarım, hayvancılık, arıcılık bitecek. Su kaynakları yok olacak” dedi.

İYİ PARTİ İHRAÇ ETTİ

Öte yandan Güneş aleyhinde X’te “halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşım” yaptığı gerekçesiyle tutuklanan İYİ Parti üyesi Mehmet Emin Korkmaz, “O edepsiz ihraç edildi” denilerek disiplin kurulu kararıyla partiden ihraç edildi.

Karadeniz Cengiz’in çöplüğü olacak

Mardin’den Samsun’a kurulan yıkım hattında Cengiz Holding’in ÇED dosyası bir günde kabul edildi. BirGün’den Gökay Başcan’ın haberine göre yılda 2 milyon ton atığın Karadeniz’e dökülmesiyle, derin deniz deşarjı yöntemi ekosistemi geri dönülmez bir kırıma sürükleyecek. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yıkım projelerine devam eden Mehmet Cengiz’e yine özel bir süreç işletiliyor. Samsun’da fosforik asit üretimi yapan Mehmet Cengiz’in şirketi Eti Bakır A.Ş., atıklarını Karadeniz’e dökmek için çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlattı. Çeşitli kimyasalların Karadeniz’e nasıl döküleceğine ilişkin bilgilerin yer aldığı 653 sayfalık ÇED raporunu bir günde inceleyen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çalışanları, dosyayı kabul ederek halkın katılım toplantısı yapılmasına karar verdi. Proje onaylanırsa, balık çiftliklerinin kuşattığı, kirliliğin arttığı, deniz ekosisteminin yaşadığı alanın her geçen gün azaldığı Karadeniz, yeni bir yıkımla karşı karşıya kalacak.