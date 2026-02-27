CHP’nin Bayrampaşa mitinginde atılan, “Diplomasız Erdoğan” sloganı sebebiyle AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e açtığı davada, hakim “Erdoğan’ın diplomasının dosyaya sunulmasına” şeklinde ara karar oluşturdu.



Bunun üzerine Erdoğan’ın avukatı, hakim hakkında ‘reddi hakim’ talebinde bulundu. Kararı görüşen mahkeme, Erdoğan’ın avukatının ‘reddi hakim’ talebi hakkında kararını verdi. Kararda, davanın bir sonraki duruşmasının 10 Eylül’e ertelendiği, davaya bakan hakimin ise 24 Mart’ta yaş haddinden dolayı emekli olacağından, bu yönde bir karar verilmesine gerek olmadığı belirtildi.



'GÖREVİ SONA ERECEK'



Mahkeme kararında, “Somut olayda, davanın duruşmasının 10.09.2026 tarihine bırakıldığı, reddi istenen hakimin 24.03.2026 tarihi itibariyle yaş haddi nedeniyle hakimlik görevinin sona ereceği bu itibarla reddi hakim talebinin konusuz kaldığı anlaşıldığından, reddi hakim talebi hakkında bir karar verilmesine yer olmadığına dair karar vermek gerekmiştir” denildi.