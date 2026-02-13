Ankara'nın gündeminde Kabine'deki revizyon ve Meclis'teki yemin krizi var. Kabine'de değişecek bakanlar için isimler konuşulurken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en çok değişmesini istediği bakanlık da belli oldu.

KABİNE'DE DEĞİŞİMLER OLACAK MI?

SÖZCÜ TV Ankara Temsilcisi Aslı Kurtuluş Mutlu Kabine'de yeni değişimlerin de yaşanabileceğini söyledi. Mutlu, "Devamı gelmesi bekleniyor ama çok hızlı olmasını beklememiz gerekiyor. Beştepe'de de Meclis'te de konuşulan bu. Ankara iki yeni değişikliği konuşurken 'Acaba devamı gelecek mi?' diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Sürece ilişkin yorumlansa da aslında yeni bakan Çiftçi üzerinden de bir görüşmeydi bu. Cumhurbaşkanı daha sonra da Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Kurtulmuş'un ve İsmail Kahraman'ın Çiftçi'yi önerdiği söyleniyor" ifadesini kullandı.

Mutlu sözlerine şöyle devam etti:

"AYNI TABLONUN HAKAN FİDAN ÜZERİNDEN OLMASI KONUŞULUYOR"

Her ne kadar AK Parti içerisinde Ali Yerlikaya'dan 'rahatsızlık' duyulsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyduğu rahatsızlık yoktu. AK Parti bunu o kadar çok dile getirdi ki özellikle Meclis'te... Yerlikaya'nın bakan olarak getirdiği ama bakan olmadığı ilk gün yasalaşan kanun teklifi neden 8-9 ay uzatıldı? Aynı tablonun Hakan Fidan üzerinden olması konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Dışişleri konusunda net.

"TUNÇ VE YERLİKAYA'YA 'BİRAZ BEKLEYİN' DENMİŞ"

Yılmaz Tunç ve Ali Yerlikaya'ya biraz bekleyin denmiş. Değiştirilen isimlerin yeni yerlerine geçtiğini görebiliriz.

"ERDOĞAN'IN EN ÇOK DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİ BAKANLIK"

Bir taraftan ekonomi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok değiştirmek istediği bakanlık Hazine ve Maliye Bakanlığı. Erdoğan'ın değişim istediği ama Şimşek'in yerine bir ismi koyamadığı bakanlık. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı Ankara'da çok konuşulacak.