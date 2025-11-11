MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz yıl 22 Ekim'de TBMM'de yaptığı çıkışla gündeme gelen ve iktidarın “Terörsüz Türkiye” adını verdiği yeni sürece ilişkin tartışmalar devam ediyor.

"ÖCALAN'IN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANACAK' İDDİASI

Son olarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski hukuk danışmanı Prof. Dr. İzzet Özgenç’ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Prof. Özgenç, terör örgütü PKK mensuplarının geleceğini belirleyecek yasal düzenlemenin teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın görüşleri doğrultusunda hazırlanacağını iddia etti.

'BU GİDİŞATA DUR DEMEK İÇİN...'

Prof. Özgenç paylaşımında şunları söyledi:

“Silah bırakma' aldatmacasıyla dipçik yakma seremonisi düzenleyen PKK terör örgütü mensuplarının “toplumsal ve siyasal hayata dönüşlerini düzenleyecek” kanun, “Öcalan’ın görüşleri doğrultusunda” hazırlanacakmış.

Bu gidişata DUR demek için ayağa kalkma zamanıdır!"