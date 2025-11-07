İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM’nin “adil yargılanma hakkı ihlali” tespiti üzerine verdiği yeniden yargılama ve tahliye kararına rağmen, Tayfun Kahraman’ın tahliyesi ve yeniden yargılanması talebini reddetmişti. Mahkeme gerekçesinde, AYM’nin “süper temyiz mahkemesi gibi davrandığını” ve “yetki gasbı yaptığını” savunmuştu.

"ANAYASA İHLALİDİR"

Bu karara tepki gösteren Prof. Dr. Özgenç, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkan ve üyeleri ile azmettiricileri tarafından alınan/alınması sağlanan, 6 Kasım 2025 tarihli karar ile suç işlenmiştir ve işlenmeye devam edilmektedir. Yargı gücü kötüye kullanılarak Anayasa Mahkemesi kararının bağlayıcılığı çiğnenmiş, bir kişinin hürriyetinden yoksun bırakılması sürdürülmüştür. Bu açık bir Anayasa ihlalidir.”

"AYM BAŞKANI İSTİFA ETMELİDİR"

Özgenç, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) söz konusu karar hakkında harekete geçmesi gerektiğini belirterek, Anayasa Mahkemesi’ne de çağrıda bulundu:

“Bu hukuksuzluğa karşı ilk tepkinin Anayasa Mahkemesi’nden gelmesi gerekir. Ancak bu tepki sadece soyut bir açıklama değil, eylemli bir duruş olmalıdır.”

Özgenç ayrıca, AYM’nin kurumsal saygınlığının korunması için AYM Başkanı’nın istifa etmesi gerektiğini ifade etti:

“Hukuka dönmek ve Anayasa Mahkemesi’nin saygınlığını korumak için, tepki olarak Başkan derhal istifa etmelidir.”

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, kararının gerekçesinde AYM’nin bireysel başvuru incelemesi sırasında “temyiz mercii gibi hareket ettiğini” savunarak, şu ifadelere yer vermişti:

“Anayasa Mahkemesi somut olayda bireysel başvuru incelemesi sonucu hak ihlali kararı verirken adeta temyiz makamı gibi davranmış, hem Anayasa’ya hem de kanunun emredici hükümlerine aykırı şekilde yetki gasbında bulunmuştur.”

NE OLMUŞTU?

Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman hakkında Anayasa Mahkemesi, “adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine” hükmetmiş ve yeniden yargılama yapılmasına karar vermişti. Ancak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, bu karara rağmen tahliye ve yeniden yargılama taleplerini reddetmiş, karar yargı çevrelerinde geniş yankı uyandırmıştı.