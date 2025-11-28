Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski hukuk danışmanı Prof. Dr. İzzet Özgenç, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Tayfun Kahraman’la ilgili Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını uygulamamasına sert tepki göstermişti...

Prof. Dr. İzzet Özgenç, “Yargı gücünün kötüye kullanılmasıyla AYM kararının bağlayıcılığının yok sayılması ve bir kişinin hürriyetinden yoksun bırakılmasının sürdürülmesi açık bir Anayasa ihlalidir” diyerek Tayfun Kahraman’ın derhal tahliye edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Özgenç, AYM Başkanı Kadir Özkaya’nın Malatya İnönü Üniversitesi’ndeki akademik yıl açılışında konuşurken gözyaşlarına hakim olamamasına atıf yaparak şu ifadeleri kaleme aldı:

-Anayasa Mahkemesi ile restleşilmesi, kararlarının tanınmamasında ısrar edilmesi karşısında, hiçbir tepki göstermeden ve sıkılmadan başkanlık postunda oturmaya devam eden zavallıya, yol kenarında bir ağaç altında gelenin geçenin görebileceği şekilde oturup ağlamaya devam etmesi yakışır.