Cumhurbaşkanı Erdoğan Terörsüz Türkiye adı verilen süreçle ilgili grup toplantısında yaptığı konuşmada 2013 yılında ilk çözüm süreci döneminde kullandığı 'Çözüm için Baldıran Zehri içeriz' ifadelerini yeniden kullandı.

"SONUNDA SİZİ ÖLÜME GÖTÜRÜYOR"

Peki nedir bu baldıran zehri? SÖZCÜ Ana Haber'de Can Coşkun baldıran zehrini anlattı...

"- Nedir bu baldıran zehri. Ne yapar ne eder hatırlayalım. Bu çiçeğin yapraklarına odaklanınca maydonoz benzeri bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Baldıran zehri yani baldıran bitkisi tüketildiğinde sinir sistemini allak bullak ediyor. Bitiriyor sizi felç ediyor. Kusma noktasına getiriyor ve perişan hissediyorsunuz. Geri dönüşü çok zor. Bakmayın böyle anlattığımıza eninde sonunda sizi ölüme götürüyor. Baldıran zehri hususunda dikkat etmemiz gereken bir hususta ilacı ve zehri ayıran şeyin dozu olduğunun altını önemli çizmek lazım."

"- Yapılacak ikinci vurgu ise baldıran bitkisinin çok yüksek tepelerde dağlarda, 2500 rakımlarda bulunduğu, insan bu yola girince sürece dair gönderme yapmadan duramıyor."