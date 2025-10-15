2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Kocaeli'de Gürcistan'ı 4-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, grubu ilk iki sırada bitirmek için büyük avantaj elde etti.



İlk yarıyı 3-0'lık net bir skorla tamamlayan Milliler maç sonucu büyük bir coşku yaşarken, Türkiye'nin gollerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gol sevinci karşılaşmaya damga vurdu.

ERDOĞAN GÜLDÜ, KAVELAŞVİLİ ÜZÜLDÜ



Milliler, maçın ilk yarısında skoru 3-0'a getirmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük sevinç yaşadı. Bu esnada takımı geride olan Gürcistan Devlet Başkanı Mikheil Kavelaşvili'nin Recep Tayyip Erdoğan'a dönerek, 'Takımınız gayet iyi' anlamında yaptığı mimik hareketleri ekranlara yansıdı. Ardından Kavelaşvili'nin moralinin çok bozulduğu ve maçı izlemeye devam ettiği gözlemlendi. Ekranlara yansıyan bu anlar, sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu.