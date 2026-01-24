Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın'daki Toplu Açılış Töreni'nde harçlık verdiği anlar gündem oldu.
Erdoğan, Aydın’da "Ev Sahibi Türkiye 6973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Yatırımların Toplu Açılış Töreni”nde konuştu.
Teslim töreni sırasında aileler de kürsüye çıktı. Kızıyla birlikte kürsüye çıkan bir kişiye vatandaşa Erdoğan'ın 200 TL verdiği anlar kameraya yansıdı.
Erdoğan önce kız çocuğuna ardından elini öpen babasına 200 TL harçlık verdi.