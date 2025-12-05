'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında AKP, MHP ve DEM Parti'nin birer üyesinin olduğu heyet 24 Kasım'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı'ya gitmişti.

Heyet, Öcalan ile görüşme sonrası Meclis'i bilgilendirmek için dün ilk kez toplandı.

İmralı'da konuşulanların 'özeti' Meclis'te okundu. DEM Parti, Öcalan ile konuşulanların tamamının okunmamasına itiraz etti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, tüm tutanakların bir an önce hem kamuoyuyla hem de Meclis’te Komisyon üyeleriyle şeffaf şekilde paylaşılmasını istedi.

T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Koçyiğit, teröristbaşı Öcalan'ın "Eğer Suriye de demokratikleşme olmazsa Şara da Esad gibi bir diktatöre dönüşebilir. Suriye’de sistem yine bir diktatörlüğe dönüşecekse de Kürt güçleri bunun bir parçası olmayacaktır" dediğini aktardı.

DEM Partili Koçyiğit, teröristbaşı Öcalan'ın konuşmasının bazı kısımlarının kamuoyuyla neden paylaşılmadığını anlamadığını belirtti.

'AKP'NİN MUTFAĞINDA PİŞEN ANAYASAYAYA ONAY VERMEYİZ'

'Erdoğan'ın Kürtlerin de desteğini alarak dördüncü dönem cumhurbaşkanlığını garantileyebileceği' iddialarına da cevap veren Koçyiğit şöyle konuştu:

Tabii ki bu süreç yürürken birilerinin başka ajandaları olabilir. Bu süreci başka çıktılarla kazanıma dönüştürmek isteyebilirler. Bizim bunu bilme şansımız yok. Ama bu konuda bize gelmiş hiçbir talep yok. Bu başlıkta bizim masamızda olmuş hiçbir tartışma da yok. Bizimle hiçbir temasta “Bunu bir ittifaka dönüştürelim, bunu işte bir seçim ittifakına çevirelim, bu süreci kotaralım sonra başka şeyler yapalım” gibi hiçbir gündem konuşmuş değiller.

Anayasa tartışması örneğin bizim hiçbir zaman masamıza gelmedi. 12 Eylül bakiyesi bir anayasa var ve evet bundan kurtulmak lazım. Ama muhalefetin içinde olmadığı, toplumun katılımının sağlanmadığı, toplum karşıtı bir anayasaya bizim onay vermemiz asla mümkün değil. Biz her zaman söyledik; anayasayı değiştirmeden önce anayasanın değiştirilmesinin koşullarını sağlamak gerekiyor. Şimdi, ana muhalefet partisi böyle bir süreç içinde olmayacağını söylüyor, diğer partiler olmayacağını söylüyor. O zaman nasıl olacak bu anayasa? AKP’nin, Cumhur İttifakı’nın mutfağında pişip önümüze gelen bir anayasaya bizim onay vereceğimizi düşünmek bizi tanımamaktır.