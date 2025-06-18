Erdoğan bugünkü grup toplantısında yine CHP'yi hedef aldı. Erdoğan, "Sayın Özel ve CHP yönetiminin, yanlışta ısrar etmekten vazgeçip etkin pişmanlıktan faydalanması gerektiğine inanıyoruz. Bunun vakti çoktan gelmiştir." dedi.

Erdoğan, "AK Parti teşkilatlarımız ve belediyelerimiz her bayramda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da tam kadro sahadaydı. İstanbul'a çöreklenmiş bir avuç haraminin güdümünden bir türlü çıkamayan ana muhalefetin durumu demokrasimize de Türk siyasetine de asla yakışmamaktadır. Arpalığa çevirdikleri belediyelerin kaynaklarıyla semirenler, ana muhalefeti yolsuzluklarına canlı kalkan yaparak, Türk siyasetini de 'enfekte' ediyor. Türkiye’nin kronikleşmiş muhalefet açığı giderek derinleşiyor. Siyasi rakibimiz de olsa, biz bu tabloyu doğru bulmuyoruz." diye konuştu. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Sayın Özel ve CHP yönetiminin, yanlışta ısrar etmekten vazgeçip etkin pişmanlıktan faydalanması gerektiğine inanıyoruz. Bunun vakti çoktan gelmiştir.

Türkiye gibi büyük ülkenin ana muhalefet partisinin aylardır 'kim kimin yüzüne tükürecek' tartışmasıyla meşgul olmasını, ülkemiz adına utanç verici buluyoruz.

ERDOĞAN'A MAZOT YANITI

Dün sayın Özel çıkmış mazot şişesi üzerinden çeşitli hesaplar yapıyor. Doğrusu ben petrol istasyonu yönettiğini bilmiyordum, eczacı olduğunu biliyordum.

Selefi hesap uzmanı olması dolayısıyla bu konularda biraz maharetliydi, hoş onun da sesi soluğu artık çıkmaz oldu.

Göreve geldiğimizde asgari ücret 184 liraydı, bununla sadece 170 litre mazot alınabiliyordu. Bugün ise asgari ücretle 445 litre mazot alınabiliyor.

Asgari ücret alan bir vatandaşımız arabasının deposunu 10 kez doldurabiliyor. Asgari ücretin alım gücünde de 2002'ye kıyasla ciddi bir iyileşme söz konusu. Ama bu her şey güllük gülistanlık demek elbette değil.

Hayat pahalılığı kaynaklı her türlü sıkıntının farkındayız. Başaralı bir ekonomik program uyguluyoruz.

Enflasyonla mücadelede mevzi kazandıkça, inşallah, 86 milyonun tamamının refahını, alım gücünü ve hayat standardını daha da yükselteceğiz.

Sayın Özel'in patronaj ilişkisinden kendisini ve partisini kurtarmasını ve en kısa zamanda Türkiye’nin gerçek meselelerine geri dönmesini ümit ediyoruz"

Türkiye, tüm enerjisini ve kapasitesini bekasına yönelik meselelere ayırması gereken çok hassas bir dönemden geçiyor. Stratejik önemi anlaşılan Terörsüz Türkiye hedefine suhuletle ulaşması için işbirliğine, birlikte çalışma ruhunun geliştirilmesine ihtiyacımız var.

"NETANYAHU SOYKIRIM SUÇUNDA HİTLER'İ GERİDE BIRAKMIŞTIR"

CHP dahil, Grubu bulunan tüm partilerin, bu dönemde yüksek bir hassasiyet ve sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini bekliyoruz.

Netanyahu, soykırım suçunda, zalim Hitler’i çoktan geride bırakmıştır. Umarız, akıbetleri aynı olmaz.

İsrail haydutluk sahasını genişletti. Devlet terörüne sessiz kalmak olan bitene rıza göstermektir. İsrail terör eylemi gerçekleştiriyor. Uluslararası kurumlar sessiz kalıyor.

İnsanlıkdışı saldırıların durması için her şeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.

İsrail’in, İran’a yönelik terör saldırılarını yakından takip ediyoruz. Bu saldırıların Türkiye’ye olası etkileri konusunda bütün kurumlarımız teyakkuz halinde.

Milletimiz müsterih olsun. Hükümetleri; Türkiye’nin menfaatlerinin, huzurunun, dirliğinin, güvenliğinin sonuna kadar takipçisidir.

İSRAİL-İRAN ÇATIŞMASI

Her türlü olumsuzluğa, her türlü senaryoya karşı hazırlıklarımızı yaptık ve yapıyoruz. Biz bakkal işletmiyoruz. Dünyanın en büyük ülkelerinden birini, Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetiyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın güçlü dayanışması, bu fırtınalı sularda, 86 milyonun tamamının güvencesidir.

"CENGE HER ZAMAN HAZIR OLACAKSIN"

Osmanlı cihan devletinin o muzaffer ordusunun bir ilkesi vardı. Hazır ol cenge eğer bağımsızlık, özgürlük, izzetinle yaşamak, bolluk, bereket istiyorsan cenge her zaman hazır olacaksın.

Eğer buna hazır değilsen 100 yıldır yaşananlara yaşarsın. İç cephende gedikler açılmışsa bu coğrafyada ayakta duramazsın.

"TÜRKİYE KATMANLI BİR SAVUNMA MİMARİSİNE SAHİP"

Bu ülke AK Parti dönemlerine kadar kendi silahlarını, savunma araçlarını üretemedi. İmkanı, insan kaynağı vardı, irade yoktu, cesaret yoktu, basiret, bağımsızlık, özgürlük aşkı yoktu.

Türkiye artık kendi semalarını yerli ve millî hava savunma sistemleriyle koruyan, entegre ve katmanlı bir savunma mimarisine sahip bir ülkedir.

Kimse bizi başkalarıyla kıyaslamasın, test etmeye, sınamaya, sabrımızı zorlamasın.

Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Kimsenin egemenliğinde gözümüz yok.

Bölgemizde huzur, barış, istikrar dışında hiçbir emelimiz, arzumuz yok. Biz, Orta Doğu’nun tamamında sadece işbirliği, istikrar ve güvenlik istiyoruz.

Kendi vatandaşlarımız için ne istiyorsak bölgedeki herkes için aynı şeyi murat ediyoruz. Sürdürülebilir barışın kaybedeni olmaz.

Biz barış için tüm samimiyetimizle çabalarız ama bize yönelik her saldırıda da saldırgana hak ettiği cevabı veririz.

Bu millet devletinin gücünü biliyor. Kimsenin endişesi olmasın. İsrail saldırganlığını durdurmak için mücadelemiz sürecek.