Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi’nin ardından liderlere verilen hediyeler Avrupa’da tartışma yarattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirveye katılan liderlere isimlerine özel gravürlü revolver ve yanında gerçek mühimmat bulunan kutular hediye ettiği ortaya çıktı.

Türk tarafının silahların ihracatı için gerekli belgeleri hazırladığı ve hatta ihracat kısıtlamalarından muafiyet sağlayan bir notu da hediyelere eklediği belirtildi. Ancak bu belgeler, ülkelerin kendi silah ithalatı kuralları ve kamu görevlilerine yönelik hediye düzenlemeleri nedeniyle yeterli olmadı.

HAVALİMANI POLİSİNE TESLİM EDİLDİ

En dikkat çekici gelişme Belçika’da yaşandı. Belçika Başbakanı Bart De Wever ve heyetinin, kendilerine verilen hediyenin içeriğini Ankara’dan dönüşte fark ettiği bildirildi.

Belçika basınına göre, Melsbroek askeri havaalanına inişin ardından açılan pakette revolver ve mühimmat bulunduğu anlaşılınca silah, Brüksel yakınlarındaki hava üssünde havalimanı polisine teslim edildi. Söz konusu silahın polis tarafından silah kasasında muhafaza edileceği belirtildi. De Wever’in hediyeyi Ankara’da açmadığı, içeriğin ancak ülkeye dönüşte ortaya çıkmasının Belçika’da güvenlik ve protokol tartışmalarına yol açtığı ifade edildi.

DİĞER ÜLKELERDE DE BENZER KRİZLER YAŞANDI

Belçika’daki gelişmenin ardından diğer ülkelerde de benzer sorunlar yaşandığı görüldü. İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın silahı ülkesine götüremediği belirtilirken, Hollanda Başbakanı Rob Jetten’e verilen revolverin Ankara’daki Hollanda Büyükelçiliği’nde bırakıldığı ve profesyonel ekipler tarafından kullanılamaz hale getirileceği aktarıldı.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store’ye verilen revolverin ise ülkenin sıkı silah ithalatı kuralları nedeniyle Türk Dışişleri Bakanlığı ile yapılan mutabakat kapsamında Ankara’da iade edildiği bildirildi. Norveç basını, hediye edilen silahın Türk üretimi Sarsılmaz SR 38 tipi revolver olduğunu ve teknik olarak kullanıma hazır bir ateşli silah niteliği taşıdığını yazdı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’un hediyesinin ise şimdilik Ankara’daki büyükelçilikte tutulduğu, İsveç’e götürülebilmesi için gerekli izin süreçlerinin beklendiği kaydedildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın aynı hediyeyi alıp almadığına ilişkin ise net bir bilgi bulunmadığı, bazı ülkelerin hediyelerin akıbetine dair henüz resmi açıklama yapmadığı belirtildi.