CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın çok sevdiği Medine hurmasının fiyatı 4 yılda yüzde 348 zamlandı. Erdoğan, 27 Mart 2022 günü “Her akşam yatmadan önce manda yoğurdu, içine şöyle Medine hurması doğrarım, çay kaşığı kestane balı ve yulaf ezmesi atarım. Bunu yer yatarım, şifa” demişti. 2022 yılında manda yoğurdunun kilogramı 112 lirayken, bugün 530 liraya yükseldi. Kestane balı 2022’de 400 liraydı, bugün 1.160 lira oldu. Medine hurması ise 145 liradan 650 liraya çıktı. Yulaf ezmesinin kilosu da 33 liradan 72 liraya yükseldi. CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, “Hurmanın tanesi 20 TL oldu” dedi.

