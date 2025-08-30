CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde aldığı maaşların belgesini paylaştı.
Yavuzyılmaz, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduktan sadece 2,5 ay sonra; Belediye başkanlığı maaşına ilave olarak aynı anda 5 şirketten daha huzur hakkı almaya başladığını tespit ettik.1994’te her ay 6 maaşla başladılar, 1995’te 8 maaşa çıktılar!Daha yolun en başında, ilk fırsatlarında vatandaşın bindiği gemiden inip başka gemiye bindiler." ifadesini kullandı.