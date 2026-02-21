Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, dün akşam İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde Miyasa ve Ali Kayacık çiftinin iftar sofrasına konuk oldu.

Erdoğan’a, AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve eşi Nihal Özdemir de eşlik etti.

Basına servis edilen karelerde evde soba kullanılması dikkat çekti.

Bu görüntü, Kasım ayında bakanlık bütçe görüşmelerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın CHP’li milletvekillerine verdiği yanıtı yeniden gündeme taşıdı...

“YILIN CEVABI” DEMİŞLERDİ...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 7 Kasım 2025’te TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçe görüşmelerinde, “Mutfakta tüp boş” diyen CHP’li vekil Akay’a, “Çünkü doğalgaz kullanıyorlar, gerek yok” yanıtını vermişti.

Bu sözler iktidara yakın medya tarafından “Yılın cevabı” başlığıyla duyurulmuştu. Bayraktar sunumunda, 81 ilin tamamına doğalgaz ulaştırıldığını ve önemli yatırımlar yapıldığını savunmuştu.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’daki son ziyareti, kentte hâlâ doğalgaz erişimi olmayan, sobayla ısınan ve mutfakta tüp kullanan hanelerin bulunduğunu ortaya koydu.