İspanya Başbakanı Pedro Sanchez 24 Mayıs'ta Erdoğan'la görüşmesinden bir gün sonra CHP'nin ev sahipliğinde İstanbul'da toplanan Sosyalist Enternasyonal buluşmasına katıldı.

Sanchez, toplantıda "Free İmamoğlu" dövizlerinin kaldırıldığı fotoğraf karesinde yer aldı.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, o dönem yaptığı konuşmada, Sanchez'e sitem ederek, "O dost bildiklerimiz 'nedir bu işin aslı' diye soruyor, o da şok oluyor fakat daha sonra o da bakıyorum ki önüne ufak tablo koymuş, cevap veriyor" dedi.

SİTEMİ KISA SÜRDÜ

NATO Liderler Zirvesi için Hollanda'nın Lahey kentinde toplanan liderlerin görüşmesi devam ederken dikkat çeken bir kare kamuoyunda gündem oldu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez birlikte sohbet etti. İkilinin sohbetindeki samimi anlar ise dikkat çekti.