Meclis'te kurulan komisyonun aldığı kararla 3 partiden toplamda 3 isim İmralı'ya gitti.

Teröristbaşı Öcalan ile görüşme sonrası AKP, MHP ve DEM sessizliğe bürünürken; CHP'nin ziyareti vetosu da çok konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İmralı ziyaretine ilişkin konuşmazken, CHP'ye bu konuda bir eleştiri henüz yöneltmedi.

"CHP'NİN KARARINA İLİŞKİN EN UFAK BİR DEĞERLENDİRME YAPMADI"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Erdoğan'ı sessizliğinin bir strateji gereği olduğuna dikkat çekerek, "AK Parti MKYK toplantısının başında Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörsüz Türkiye hedefine kararlı adımlarla yürümeye devam edeceğiz” diyor. Ama İmralı ziyaretine değinmiyor. Bu konu MKYK’da ele alınmıyor. Şimdi gelelim Erdoğan’ın uçakta verdiği cevaptaki şaşırdığım noktaya ve İmralı ziyaretiyle ilgili analize" ifadelerini kullanırken, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmralı ziyaretini değerlendirirken Meclis’te komisyon kurulmasını öneren CHP’nin İmralı heyetine karşı çıkmasını eleştirmesini bekliyordum. En azından bunu bir çelişki olarak yorumlar diye düşünüyordum. Erdoğan, CHP’ye değinmedi. CHP’nin kararına ilişkin en ufak bir değerlendirme yapmadı. Sadece kendi pozisyonlarını belirledi" dedi.

"CHP'NİN VARLIĞI ÖNEMLİ"

"Ancak daha sonra uçak içinde yaptığım diğer sohbetlerde bunun bir strateji olduğunu anladım" diyen Selvi, "Komisyon çalışmalarını tamamlayana kadar CHP’nin devam etmesi önemseniyor. Sürece ilişkin yapılacak yasal düzenlemelerde CHP’nin desteği bekleniyor. O nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece kendi pozisyonlarını tarif etmekle yetindi ama CHP’yi eleştirmedi. Çünkü Terörsüz Türkiye sürecinde daha yürünecek çok yol, yapılacak çok düzenleme var. CHP’nin varlığı bu açıdan önemli. Ayrıca Erdoğan’ın açıklamasının içindeki “Terörsüz Türkiye sürecini gündelik siyasetin yıpratıcı tartışmalarının uzağında tutmaya özen gösterdik” cümlesi de önemli. Erdoğan bu süreci siyasi bir proje olarak değil, bir devlet politikası olarak görüyor. O nedenle sürece güç verecek açıklamaların ötesinde gündelik siyasetin tartışma konusu yapılmamasına özen gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Selvi yazısında, AKP MKYK toplantısında da bu konuya değinilmediğini belirtirken, "Ben burada bir mahcubiyetin olduğu kanaatinde değilim. Terörsüz Türkiye sürecinin gündelik siyasetin konusu olmamasına özen gösteriliyor" dedi.