Bloomberg'in haberine göre, Türkiye'nin katar'dan alınması planlanan Tranche 3A uçakalrına ek olarak 16 yeni Tranche 4 tip uçak almak istiyor. Yapılacak anlaşmanın ise milyarlarca dolarluk değeri olduğu ifade edildi.

İNGİLTERE ARACILIK ETTİ İDDİASI

Uçak satışında ise İngiltere'nin öne çıktığı iddia edildi. Özellikle uçak tipi üretiminde yer alan İngiltere, Katar'daki uçakların Türkiye'ye devrinde aracılık ediyor.

İNGİLTERE BASININDA DA YER ALMIŞTI

İngiltere merkezli The Middle East Eye'ın haberine göre, Türkiye F-16 modernizasyonuna alternatif olarak yöneldiği Eurofighter uçakları için rotasını Katar'a çevirdi.

Ankara daha önce Birleşik Krallık ile 40 Eurofighter alımı konusunda ön mutabakat imzalamıştı ancak fiyat ve teslimat koşulları üzerinde anlaşma sağlanamadı. Ankara, yeni uçaklara erişebilmek için Körfez ülkelerinden kullanılmış uçaklara göz gezdiriyor.