AFAD tarafından açıklanan kura sonuçlarında, bazı dairelerin birden fazla aileye tahsis edildiği belirlendi. soL’un haberine göre, bir dairenin tam 8 farklı aileye çıktığı ortaya çıktı.

Antakya Merkez’de yapılan çekilişte B1-04 Blok, 2. Kat, 12 numaralı daire hem Bayram Kılınçoğlu’na hem de Semra Uraz’a çıktı. Benzer bir durum E-2 Blok, 10 numaralı daire için de yaşandı. Skandalın boyutu ise 2. Etap C-43 Blok, 3. Kat, 20 numaralı dairede ortaya çıktı. Aynı dairenin 8 farklı aileye birden verildiği belirlendi.

Yetkililerin “Bir yanlışlık olmuş, olur böyle şeyler. Mart ayındaki çekilişte düzeltilir” dedikleri belirtildi.