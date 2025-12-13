Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) 29. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada asgari ücret kapsamında işverenlere seslenerek “Kefenin cebi yok. Elinizi taşın altına koyun” demişti. ‘İşvereni’ devlet olan emekliler ise can çekişiyor.

"İKTİDARIN TERCİHİ BELLİ"

Cumhuriyet’e konuşan emekliler, Erdoğan’ın söylemlerine tepki gösterdi. DİSK Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, “İktidar sermayeyle el ele vermiş, bizim aklımızla, onurumuzla oynayarak siyaseten bir şeyler yapmaya çalışıyor. Gerek asgari ücretlinin gerek emeklinin önümüzdeki dönemde de yine açlıkla, sefalet ve yoksullukla baş başa kalacağını biliyoruz. Gerek cumhurbaşkanı gerek bakanların açıklamaları, bizim için fazla bir şey ifade etmiyor. İktidarın tercihi belli. Bizden alınıp bize verilmeyenler bir avuç sermayedara aktarılıyor” dedi.

"TEK SORUMLU AKP İKTİDARI"

Yavuz, “Emeklilere de, ‘Eğer artı değer üretmiyorsanız yaşamayın’ diyorlar. Bu iktidar, ne emeklileri ne asgari ücretlileri düşünüyor. Tek sorunları kendileri, sarayları ve temsil ettikleri bir grup sermayedar. Yaşlılarımız 70-80 yaşlarında çalışırken ölüyor. MESEM ile torunlarımızı sermayeye peşkeş çekiyorlar. Neresinden bakarsanız bakın çalışanlar ve emekliler için ülke yaşanamaz hale geldi. Bunun da tek sorumlusu AKP iktidarı” tepkisini gösterdi.

Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan ise “Bizim işverenimiz de Çalışma Bakanlığı ve devlet. Onların da cebi olmaması lazım” ifadelerini kullandı.