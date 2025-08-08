Sahte diploma skandalıyla kişisel veriler, e-imza kullanımı tartışmalara neden olurken Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2022/13270 numaralı iddianamesinde yer alan detaylar kişisel verilerin güvenliği konusunda endişeleri daha da arttırdı. İddianameye göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bazı bakanların TC kimlik numaralarının yer aldığı kişisel veriler paylaşıldı.

2021 yılında ve daha öncesinde suçların işlendiği belirtilen iddianamenin detaylarını yazan Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, şüpheli H.A.'nın cep telefonunda yapılan incelemede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bakanların isim, soyisim ve TC kimlik numaralarının yer aldığı kişisel verileri başkasına gönderdiği tespit edildi.

İddianamede H.A. ile ilgili, "Yine başka bir görüşmesinde ÖSYM ve Belediye sistemlerine ait bütün verilere erişebildiğinde dair görüşme kayıtları ile görüşme kayıtları olarak belediye verileri sorgulamak kişisel verileri kendi uygulamasına entegre etmek için program oluşturduğunu belirtir görüşme kayıtları dosya arasına alınmıştır." ifadesi yer aldı.

E-OKUL'DAN CİMER'E, ÖLÜ OLARAK SİSTEM KAYITLARI KAPATABİLMEYE KADAR HER İŞLEMİ YAPABİLMİŞLER

İddianamede şu ifadelere yer verildi:

"Dosya kapsamında kimlik bilgileri tespit edilen SSÇ'ler ve şüphelilerin yasadışı eylemlerin yönelik yapılan araştırmalarda; kullandıkları farklı yöntemler ile Sağlık Bakanlığına ait Halk Sağlığı Yönetim Sistemine erişim sağlayıp talepte bulunan kişileri COVID-19 hastalığına yakalanmış veya HASTA kişiler ile temaslı gösterebildikleri, sağlık raporu ve E-reçete üzerinden ilaç reçetesi düzenleyebildikleri, Milli Eğitim Bakanlığı E-Okul sistemine erişim sağlayarak not bilgisi değiştirme vb. işlemler yapabildikleri, Pol-Net sistemine giriş yaparak GBT sorgulamaları yapabildikleri, bazı sigorta şirketlerine erişim sağlayarak sigorta ve kasko poliçeleri düzenledikleri, araç plaka sorgu işlemi yapabildikleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus işlemlerine erişim sağlayarak kişileri ölü olarak sistem kayıtlarını kapatabildikleri, adres değişikliği veya aile kütüğü sorgu işlemler vb. yapabildikleri, CİMER sistemine erişim sağlayarak başvuruları ve bilgileri takip edebildikleri, Yüksek Öğretim Kurumu üniversite sistemlerine erişerek kişilere ait kişisel bilgi, fotoğraf, telefon ve adres gibi verilere erişim sağladıkları, belediye sistemlerine erişim sağlayarak evlendirme işlemleri yapabildikleri. isim soy isimden T.C numarası, GS numarası ,araç bilgisi, tapu bilgisi, işyeri bilgisi gibi bütün kişisel verilere erişebildikleri yine talep eden kişilere bu sistemlerden elde ettikleri kişisel verileri checker (hicheek checkworld, jitemcheck, wicheck, axenta, jigcheck, lars vs.) olarak adlandırılan çözücü/tarayıcı özellikte kurulan illegal siteler üzerinden üye kayıtları açıp üyelik türüne göre belirli sayıda sorgu haki tanımladıkları ve bu suretle kişisel verileri satarak gelir elde ettikleri anlaşıldı."