Ekonomi yönetiminin uyguladığı sıkı para politikalarına rağmen Türkiye'de devam eden yüksek enflasyon, yılın son aylarına yaklaşılırken milyonlarca emeklinin alım gücünün kaybolmasına neden oldu.



Emekli ve memurlar, yapılacak zam oranı için yıl sonunda kesinleşecek enflasyon verilerini beklerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı Meclis konuşması, emekli ve memura yapılacak zam oranını adeta gözler önüne serdi.





ERDOĞAN ZAM İÇİN İPUCU VERDİ



SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın işaret ettiği enflasyon rakamlarına göre emekli ve memura yapılacak ocak zammını açıkladı.



Erdursun'un paylaşımı şu şekilde:



"1 Ekim’de Meclis açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yıl sonu enflasyonunun %29–%30 aralığında gerçekleşeceğini ifade etti.



Buna göre 2026 Ocak ayında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ile memurlara yapılacak zam oranları şöyle olacak:





- Yıl sonu enflasyon %29 çıkarsa:



• SSK & Bağ-Kur emeklileri → %10,57

• Memur & memur emeklileri → %16,89 (enflasyon farkı + toplu sözleşme)



- Yıl sonu enflasyon %30 çıkarsa:



• SSK & Bağ-Kur emeklileri → %11,43

• Memur & memur emeklileri → %17,80 (enflasyon farkı + toplu sözleşme)