Adapazarı’nda, belediyenin özel kalem müdürü E.S. ile ilişki yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Mutlu Işıksu, Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

AKP İÇİNDEN KUMPAS İDDİASI

Hakkındaki suçlamalara ilişkin açıklama yapan Işıksu, sürecin parti içinden kurgulandığını öne sürdü ve yaşananları “algı operasyonu” olarak değerlendirdi.

Işıksu, ortaya atılan iddiaların somut dayanağı olmadığını savunarak, kendisine yönelik tehdit ve şantaj girişimleri karşısında yalnızca hukuki yollara başvurduğunu ifade etti.

DESTEK PAYLAŞIMLARI...

Mutlu Işıksu hakkında ortaya atılan iddialar ve kesin ihraç süreci sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İktidara yakın isimler olarak bilinen bazı gazeteciler, Demirören Haber Ajansı kaynaklı Işıksu röportajını sosyal medya hesaplarından art arda paylaştı.

Söz konusu paylaşımlar şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni Cengiz Er’den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Mutlu Işıksu ile ilgili röportajı art arda yayımlayan iktidara yakın gazetecilerin paylaşımlarını alıntılayan Er, “Eş zamanlı direniş başlatmış gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

Cengiz Er, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

-Ak Parti Genel Merkezi, adı yasak aşk iddialarına konu olan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu için kesin ihraç sürecini başlattı ama mahallenin gazetecileri eş zamanlı direniş başlatmış gibi görünüyor.

-Endişe etmeyin arkadaşlar olay mahkemede zaten. Başkanı asmazlar hemen.

-Mutlaka iki tarafa da kulak vereceklerdir. Gerçekler ortaya dökülecektir.