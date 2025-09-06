Cumhurbaşkanlığı bu yıl 7 ayda yaklaşık 7.6 milyar liralık harcama yaparken, bütçedeki örtülü ödenek harcaması 6.8 milyarı geçti. Sarayın günlük bütçe ve örtülü ödenek harcaması 68 milyon 411 bin liraya ulaşıyor. Üstelik Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın aylık 280 bin liralık maaşı için bütçeye ilave ödenek konulması gerekecek.

Cumhurbaşkanlığı’na 2025 yılı için toplam 16 milyar 928 bin 146 bin lira ödenek tahsis edildi. Bu paranın 1 milyar 675 milyon lirasının sarayda çalışan personelin maaşına, 9.9 milyarı da mal ve hizmet alımına harcanacak. 255 milyon lira, temsil, tanıtım ve ağırlama için ödenecek. Ayrıca Ankara Beştepe, Bitlis Ahlat ve Marmaris Okluk’ta bulunan sarayların bakım ve onarımına da harcama yapılıyor. 16.9 milyar liralık ödeneğin yaklaşık 7.6 milyarlık kısmı bu yılın Ocak-Temmuz döneminde harcanıp tüketildi.

961 MİLYON TL’LİK YARDIM

Bütçe verileri, bu yılın ilk 7 ayındaki sarayın ayda ortalama 1 milyar 80 milyon lira, günde 36 milyon lira, saatte 1.5 milyon lira ve dakikada da 25 bin lira harcadığını gösteriyor.

Kullanım yetkisi sadece Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’da olan bütçedeki ‘gizli hizmet’ ödeneği ‘örtülü ödenek’ hesabından da bu yılın 7 ayında 6 milyar 808 milyon lira harcama yapıldı. Bu ödenekten en yüksek harcama 1 milyar 640 milyon lirayla nisan ayında yapıldı. 7 aylık ödenek kullanımı, örtülü ödenekten günde ortalama 1 milyon 351 bin lira para harcandığını gösteriyor.

İki harcamanın toplamı 14.3 milyar liraya ulaşırken bunların dışında, sarayın içindeki yatırım, finans, insan kaynakları ve dijital ofislerin faaliyetleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 961 milyon 500 bin lira yardım adı altında kaynak aktarıldı.

Bütçeye 2.8 milyon liralık ödenek konuldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan maaşını her yıl kendisi belirliyordu. Ancak mart ayında yasalaşan torba kanunla, ‘TBMM Başkanı maaşının yüzde 5 fazlası’ hükmü getirildi. Cumhurbaşkanı maaşı için bu yılın bütçesine 2 milyon 856 bin lira ödenek konulmuştu. Bu da aylık ortalama 238 bin liralık maaş anlamına geliyordu. Devreye giren yeni sistemle temmuzda ilk maaş ödemesi 280 bin lira oldu. Temmuz-Aralık döneminde 238 bin yerine 280 bin lira maaş ödeneceği için bütçeye konulan ödenek yetmeyecek, ilave ödenek konulması gerekecek.