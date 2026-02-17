Resmi verilerin karartıldığı Türkiye’de bu da oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın maaş bütçesine karartma geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, şeffaflık ilkesi gereği her ay halka açıkladığı devlet bütçesinin içindeki Cumhurbaşkanlığı maaş ödeneğini bütçe verilerinden çıkardı.

Karartma nedeniyle halk Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ocak ayında aldığı maaşı göremedi. Erdoğan en son aralık ayında 263 bin lira maaş almıştı. Halktan gizlenen yeni maaşın yaklaşık 312 bin 718 lira olduğu hesaplanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılının ilk bütçe verilerini açıkladı. Ancak bütçede ilk kez ‘Cumhurbaşkanlığı ödeneği’ isimli kalem yer almadı. Bu ödenekte, halkın bütçesinden Cumhurbaşkanı’na her ay ne kadar maaş ödendiği bilgisi yer alıyordu.

AYLIK GELİRİ 489 BİN TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maaşı en son geçen yılın temmuz ayında yapılan zamla 238 bin liradan 263 bin liraya çıkmıştı. Erdoğan en son aralık ayında 263 bin lira maaş aldı ve bu aralık bütçesinde görüldü. Bu yılın ocak ayında memura yapılan yüzde 18.60 oranındaki zam ile brüt 1.000 (net 800 TL) liralık seyyanen zam Erdoğan’ın maaşına da uygulandı. Böylece Erdoğan’ın ocak ayı itibariyle yeni maaşı 312 bin 718 lira oldu. Eğer karartma olmasaydı kamuoyuna açıklanan bütçede bu maaş görünecekti. Erdoğan aynı zamanda milletvekili emeklisi aylığı alıyor. Milletvekili emekli aylığı 177 bin 658 lira. Dolayısıyla Erdoğan’ın aylık geliri 489 bin 576 lirayı buluyor. Ancak emekli aylığı SGK tarafından ödendiği için bütçede sadece aylık maaşı yer alıyordu. Cumhurbaşkanı geçen yıla kadar kendi maaşına kendisi zam yapıyordu. Artık her 6 ayda bir memur zammı kadar artacak.

Bir ayda 3.2 milyar lira harcadı

Cumhurbaşkanlığı bütçesinden yılın ilk ayında 1 milyar 850 milyon lira harcama yapıldı. Bunun dışında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ayrıca kendi yetkisinde olan gizli hizmet ödeneğinden 1 milyar 340 milyon lira kullandı. Böylece Cumhurbaşkanlığının yaptığı toplam harcama 3 milyar 190 milyon lirayı aştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gizli hizmet ödeneğinden geçen yıl ocak ayında 1 milyar 563 milyon lira, geçen yılın tamamında da 14 milyar 847 milyon lira harcama yapmıştı.