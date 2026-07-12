İktidar sürekli ‘İşsizlik geriledi’ iddiasında bulunurken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın daha önce alışveriş yaptığı Tarım Kredi Market geçen yıl yüzlerce çalışanını işten çıkardı. Tarım Kredi’nin zarar ettiği 2025’te, şirketin çalışan sayısı 11 binin altına geriledi. Tarım Kredi’nin zarar etmesinde belirleyici faktör vatandaşa ucuz ürün satması değil, operasyonel giderlerin ve faiz ödemelerinin yüksek olması etkili oldu. Öyle ki ABD Tarım Bakanlığı bile raporunda Tarım Kredi’nin, diğer ürünlerden ucuz olmadığını belirtti.

4.7 MİLYAR LİRA ZARAR

Tarım Kredi Market’in 2025 yılına ilişkin bilançosu hem Türkiye’nin içinde olduğu ekonomik krizi hem de vatandaşların niye sürekli zamlardan şikayetçi olduğunun özeti oldu. Tarım Kredi’nin personel sayısı 2024 sonunda 11 bin 592 seviyesindeyken, 2025’te 10 bin 940’a geriledi. Böylece şirketin çalışan sayısı 1 yılda 652 kişi azaldı.

Bilançoda işten çıkarmaların nedenlerine ilişkin bilgi verilmedi. Yüksek enflasyon ortamında vatandaş geçinmek için en ucuz market ve ürünü ararken, ucuz olduğu iddiasıyla öne çıkmaya çalışan Tarım Kredi’nin brüt kârı arttı.

2024 sonunda 10 milyar liralık brüt kâr açıklayan şirket, 2025 sonunda 11.1 milyar liralık kâr bildirdi. Ancak şirketin net zararı aynı dönemde 2.9 milyar liradan 4.7 milyar liraya yükseldi. Zarar açıklanmasında finansman giderlerinin 6.2 milyar liraya çıkması etkili oldu. Enflasyon düzeltmesi sonrasında şirketin satış geliri 2024-2025 arasında 73.5 milyar liradan 67.6 milyar liraya indi.

‘Zamların lokomotifi’

Tarım Kredi Market’teki fiyatların yüksekliği, ABD’nin bile dikkatini çekti. Tarımdanhaber’e göre ABD Tarım Bakanlığı'nın 2026 Türkiye Gıda Perakendesi Raporu'nda Tarım Kredi için ayrı bir bölüm ayrıldı. Raporda, marketlerin temel gıda ürünlerini rakiplerinden yüzde 10-15 daha ucuza sattığı yönündeki iddialara rağmen yapılan incelemelerde birçok üründe indirim marketlerinden daha ucuz olmadığının görüldüğü belirtildi. Tüketiciler Birliği Federasyonu da bu yıl yaptığı çalışmada “Zammın lokomotifi Tarım Kredi” ifadesini kullanmıştı.