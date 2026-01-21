İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan üç şüpheli hakkında savcılık işlemleri tamamlandı. Şüpheli banka hesap hareketleri tespit edilen Burak Soylu ve Cihan Şanlı, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilirken, Yavuz Basav ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİLERE ‘ÖRGÜT KURMA’ SUÇLAMASI

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma dosyasında, şüpheliler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlamaları yöneltildi.

YASA DIŞI BAHİS GELİRLERİ MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirleri örgütlü bir yapı içerisinde akladıkları, para trafiğinin planlı ve sistematik biçimde yürütüldüğü iddia edildi. Savcılık, banka hesap hareketlerindeki şüpheli işlemleri dosyaya delil olarak ekledi.

BURAK SOYLU’YA TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık, Burak Soylu ve Cihan Şanlı’nın tutuklanmasını talep ederken, Yavuz Basav’ın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 MİLYAR TL’YE EL KONULMUŞTU

Savcılık, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlığının elden çıkarılmasını önlemek amacıyla tedbir kararı almış, bu kapsamda şüphelilerin banka hesaplarında bulunan yaklaşık 3 milyar TL’ye el konulmuş, operasyon kapsamında ayrıca 1 milyon 600 bin TL ve 13 bin ABD doları ele geçirilmişti.

ERDOĞAN'IN "MEKTUP ARKADAŞI"

Burak Soylu’nun adı, 2019 yılında “Cumhurbaşkanı Erdoğan mektup arkadaşı ile görüştü” başlıklı haberlerle kamuoyuna yansımıştı. Söz konusu haberlerde, Erdoğan'ın cezaevinde bulunduğu dönemde mektuplaştığı Soylu ile yıllar sonra bir araya geldiği, Soylu’nun o dönemde gönderdiği mektubu Cumhurbaşkanı’na hediye ettiği belirtilmişti.