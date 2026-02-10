İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “mektup arkadaşı” olarak bilinen Burak Soylu, aralarında örgüt kurma ve kara para aklama suçlamaları iddiasıyla tutuklanmasının ardından bugün tahliye tahliye edildiği öğrenildi.

20 GÜN SONRA SERBEST

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve 21 Ocak’ta Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan Burak Soylu’nun tahliye edildiği öğrenildi. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “mektup arkadaşı” olarak kamuoyuna yansıyan Soylu, yaklaşık 20 günlük tutukluluğun ardından cezaevinden çıktı.

ÖRGÜT KURMA VE KARA PARA AKLAMA SUÇLAMASI

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma dosyasında şüpheliler hakkında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlamaları yöneltilmişti.

3 MİLYAR TL’LİK MALVARLIĞINA TEDBİR

Soruşturma kapsamında savcılık, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlığının elden çıkarılmasını önlemek amacıyla tedbir kararı almıştı. Bu doğrultuda şüphelilere ait banka hesaplarında bulunan yaklaşık 3 milyar TL’ye el konulurken, operasyonlarda ayrıca 1 milyon 600 bin TL ve 13 bin ABD doları ele geçirilmişti.