İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında, çocukken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup göndermesiyle tanınan HAR Group A.Ş. ve Bilet Dükkânı Turizm A.Ş. sahibi Burak Soylu da yer aldı.

Sabah’ın haberine göre, MASAK tarafından hazırlanan raporda şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetleri üzerinden haksız kazanç sağladığı öne sürüldü.

Şüphelilerin, yönetim kurulu üyesi oldukları şirketlerin banka hesapları üzerinden kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirdikleri, ayrıca üçüncü kişilere ait hesaplardan nakit çekerek bu paraları sisteme dahil ettikleri öne sürüldü.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 1,6 milyon TL ile 13 bin dolar ele geçirildi. Şüphelilere ait banka hesaplarındaki toplam 3 milyar TL’ye el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler şu şekilde:

Cihan Şanlı (Eski Adana Demirspor Yönetim Kurulu Üyesi), Burak Soylu (HAR Group A.Ş. ve Bilet Dükkânı Turizm A.Ş. sahibi) ve Yavuz Başsav.

ERDOĞAN'IN "MEKTUP ARKADAŞI"

Burak Soylu’nun adı, 2019 yılında “Cumhurbaşkanı Erdoğan mektup arkadaşı ile görüştü” başlıklı haberlerle kamuoyuna yansımıştı.

Söz konusu haberlerde, Erdoğan’ın cezaevinde bulunduğu dönemde mektuplaştığı Soylu ile yıllar sonra bir araya geldiği, Soylu’nun o dönemde gönderdiği mektubu Cumhurbaşkanı’na hediye ettiği belirtilmişti.

Erdoğan, Pınarhisar Cezaevi'nde Burak Soylu'ya yolladığı mektupta, şu satırları yazmıştı:

-Sevgili kardeşim mektubunuzdaki duygularınıza teşekkür ediyorum.

-Hizmet sürecini bıraktığımız yerden devam ettirmenin hazırlığı içinde olduğumuz Pınarhisar Cezaevi'nden kalbi duygularla muhabbetlerimi bildiriyorum selam ve dua ile…