İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen dördüncü operasyonda tutuklanan ve daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Avrasya Tüneli’nin de işletmecilerinden Erdem Arıoğlu’nun dosyası, İBB ana dava dosyasından ayrıldı. Medyascope’tan Fırat Fıstık’ın haberine göre Arıoğlu’nun dosyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mektuplarını mahkemeye sunduktan sonra İBB soruşturmasından ayrıldı.

İKİ MEKTUBU SUNDU

Yapı Merkezi isimli firmanın yönetim kurulu üyesi de olan Erdem Arıoğlu, 1 Aralık 2025’te İBB dosyasına bakan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bir dilekçe vererek, kendisiyle ilgili kısmın ana dosyadan ayrılmasını talep etti. Arıoğlu, mahkemeye, Erdoğan’ın kendilerinin üstlendiği bir proje için Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu’ya 2021 ve 2023’te gönderdiği iki mektubu sundu.

MAHKEME KABUL ETTİ

Arıoğlu dilekçesinde, Erdoğan’ın Tanzanya Cumhurbaşkanı’na gönderdiği mektuplarda Yapı Merkezi’nin projelerinin Tanzanya Devleti tarafından kabul edildiğini belirterek, “Tutarların tahsili ve en kısa sürede ülkemize getirilmesi, kredilerin işler durumda kalması ve Tanzanya Devleti nezdinde yakın takip ve baskı oluşturulması ile mümkün olabilecektir” dedi. Savcılık, Arıoğlu’nun dosyasının İBB dosyasından ayrılması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Mahkeme talebi 30 Aralık 2025’te kabul etti.