Enflasyonist ortamda düşük maaşlarla çalışan emekçiler geçim derdinde. 32 sene evvel Erdoğan'ın

Recep Tayyip Erdoğan'ın "çay-simit hesabı", 1993 yılında Refah Partisi'nde siyaset yaparken dönemin Başbakanı Tansu Çiller'i eleştirmek için kullandığı bir argümandı.

Seneler geçti o dönemde asgari ücretli bir aile için zor olan geçim derdi üzerinden 32 sene geçmiş olmasına rağmen devam ediyor.

İstanbul'da beyaz yakalıların ağırlıklı olarak çalıştığı Maslak'ta çay ve simidin fiyatı 100 lira oldu.93 senesinde bir çay ve simit 50 kuruştu. Üzerinden 32 sene geçti ve çay-simit hesabı yüzde 19 bin arttı.

Erdoğan 5 kişilik bir ailenin sadece çay ve simit tükettiği taktirde bütçesinin yetersiz kalacağını hesaplamıştı. Bu hesaplama, ekonomik zorlukları ve asgari ücretin satın alma gücünün düşüklüğünü halka anlatmak için etkili bir retorik araç olarak kullanılmıştı. Erdoğan’ın o dönemde yaptığı konuşmada şu ifadeler yer alıyordu:

“Bu kardeşinizin her zaman bir hesabı var. Bir bardak çay kaç para? Simit kaç para? Üç tane çocuğunuz, hatun dört, siz beş. Bakın çay ve simidin dışında başka bir şey yemeyeceksiniz. Ay 30 gün. Ne yapar? Evin kirasını kim ödeyecek? Elektrik, su parasını kim ödeyecek? Çoluk çocuğun okul masrafını kim karşılayacak? Soruyorum sizlere; Bu zalim yönetim, bu aziz millete bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor. Bunların peşinden nasıl gideceksiniz?”

Şimdi ise asgari ücretin 22.104 lira olduğu 2025 yılında bu ailenin 30 gün boyunca sadece çay ve simitle aylık ihtiyacı 45 bin lira oluyor. Aradaki fark 23 bin lira; içinde kirası, elektriği, suyu, kıyafeti olmayan bu hesaba göre vatandaşların geçinebilmesi gittikçe zorlaşıyor. Ancak Bakan Şimşek'in her hafta itinayla söylediği 'Program çalışıyor' cümlesi halka tesir etmiyor. Vatandaşlar 2-3 işte birden çalışarak hayatlarını en temel düzeyde idame ettirmeye çalışıyorlar. Gerçekten de program çalışıyor mu?