AKP’ye yapılan son transferlerin ardından Meclis’teki tablo netleşti. Çakır’ın CHP’den ayrılmasıyla CHP’nin milletvekili sayısı 138’e düştü.

Karatutlu’nun istifası sonrası Yeni Yol Partisi 20 sandalyeye geriledi. Üç milletvekilinin AKP’ye geçmesiyle bağımsız milletvekili sayısı 9 oldu.

Cumhuriyet'in haberine göre, Meclis kulisleri, yeni anayasa hedefi doğrultusunda yürütülen yoğun milletvekili transferleriyle hareketlendi.

Son haftalarda art arda yaşanan geçişler, iktidarın yalnızca sayısal çoğunluğu değil, anayasa değişikliği için kritik eşikleri adım adım zorladığı yorumlarına neden oldu.

Kulislerde dile getirilenlere göre ise AKP halk oylamasına gitmek istemiyor.

Bu nedenle iktidarın hedefi, anayasa değişikliğini Meclis’ten doğrudan geçirecek 400 milletvekiline ulaşmak.

Son transferlerle birlikte AKP farklı partilerden toplam 14 milletvekili almış oldu. Ancak sayı hâlâ yeterli değil.

Edinilen bilgilerine göre, AKP’ye geçen bağımsız vekiller yalnızca iktidara değil, İyi Parti’ye de “göz kırpan” mesajlar verdi. Bu durum, siyasi piyasayı daha da kızıştırdı.

AKP’nin bazı bağımsız vekillere “bir sonraki seçim için liste sözü” verdiği, iktidar gücünü ve imkânlarını masaya koyduğu konuşuluyor.

Kulislerde, İYİ Parti ile temas halinde olan ve henüz kararını vermemiş bağımsız milletvekillerinin bulunduğu ifade ediliyor.

Bu temaslar, anayasa sürecinde kritik rol oynayabilecek yeni kopuşların habercisi olarak yorumlanıyor.

Yeni tablo, muhalefet cephesinde özellikle CHP ve İYİ Parti açısından alarm zillerinin çaldığını gösteriyor.

CHP ve İYİ Parti’nin toplam sandalye sayısı giderek daralırken, iktidar bloğunun adım adım çoğunluğunu oluşturduğu görülüyor.

Muhalefet kulislerinde, “anayasa sürecinin Meclis aritmetiğiyle fiilen kilitlendiği” değerlendirmeleri yapılıyor.