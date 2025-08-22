ORC Araştırma 16-20 Ağustos tarihlerinde 12 ilde CATI yöntemiyle (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yaptığı çalışmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
Ankette katılımcılara, "Bu pazar Genel Seçim Olsa, Hangi Partiye Oy Verirsiniz?" sorusunu yöneltildi.
RİZE'DE 10 PUANLIK KAYIP
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de 940 katılımcıyla yapılan çalışmada, AKP'nin 2 yılda 10 puan kaybetmesi dikkat çekti.
2023 genel seçimlerinde Rize'de yüzde 53.4 oy alan AKP'nin oyu son ankette 10 puan gerileyerek yüzde 43.9'a düştü.
2023 genel seçimlerde Rize'de yüzde 21.46 oy alan CHP'nin ise son ankette oyunu yüzde 23.02'ye yükseldiği görüldü.
İşte o anket sonuçları:
CHP ANKARA VE İSTANBUL'DA BİRİNCİ PARTİ
2023 genel seçimlerinde Ankara'da yüzde 32.53 oranında oy alarak birinci olan AKP, bin 650 kişinin katıldığı son ankette 30.09 oranındaki oyla ikinci sıraya geriledi. CHP ise 2023'te yüzde 30.56 olan oy oranını 32.5'e yükselterek birinci sıraya yerleşti.
İstanbul'da ise 2 bin 200 kişinin katıldığı son ankette 2023 Genel Seçimlerinde yüzde 36.06 oranıyla birinci parti olan AKP'nin yüzde 31.7 oranına düştüğü görüldü.
CHP ise, ankette 5 puanlık erimenin görüldüğü AKP'yi geride bıraktı.
2023 Genel Seçimlerinde İstanbul'da yüzde 28.33 oranında oyla ikinci sırada yer alan CHP oy oranını yüzde 31.07'ye yükselterek birinci parti oldu.
İşte İstanbul ve Ankara anketleri: