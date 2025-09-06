Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük farkla geride bırakırken sandığı gitmeyeceğini söyleyenlerin oranı da dikkat çekti.

Özdemir Araştırma’nın 7-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında yaptığı Türkiye Gündem Araştırması’nda, olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu’nun yarışması durumunda seçmen tercihleri ölçüldü.

Sonuçlara göre, İmamoğlu yüzde 45,1 ile ilk sırada yer alırken, Erdoğan yüzde 37,5’te kaldı.Seçmenlerin yüzde 14,4’ü “oy kullanmam” derken, yüzde 3’lük bir kesim ise tercih belirtmedi.