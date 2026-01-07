Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Mersin, Diyarbakır, Ankara ve Mardin'deki konuşmalarında "cumhurbaşkanına hakaret ettiği" gerekçesiyle açılan davada, 1 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Davada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatının ise Demirtaş’ın 10 ayrı konuşması için ayrı ayrı ceza talep ettiği öğrenildi. Mahkemenin bu talebi kabul etmesi halinde ise Demirtaş, 11 yıl 8 ay ile 45 yıl arası hapis cezasına çaptırılacaktı.

Ankara ve Mardin'deki konuşmalarında cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar çıktı.

Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesin'de görülen davanın duruşmasına, başka suçtan Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş katılmadı, avukatı duruşmada hazır bulundu. Duruşma savcısı, Demirtaş'ın, "zincirleme şekilde cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde sunduğu esasa ilişkin mütalaasını tekrarladı.

Demirtaş'ın avukatı avukatı Özgür Özbek, müvekkili hakkında Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesince "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 3 yıl 6 aylık hapis cezasının, Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nce bozulduğunu belirterek, Demirtaş'ın beraatına karar verilmesini istedi.

Kararını açıklayan hakim, Demirtaş hakkında, "zincirleme şekilde cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi.

HER KONUŞMA İÇİN AYRI CEZA TALEBİ

Kısa Dalga'nın haberine göre AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Sami Kabadayı’nın, davada Demirtaş’ın 10 ayrı konuşması için ayrı ayrı cezalandırılmasını talep ederek, “Sanığın her bir eylemi nedeniyle ayrı ayrı cezalandırılmasını talep ederiz” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme ise Demirtaş hakkında, 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatının talebinin kabul edilmesi durumunda ise Demirtaş’ın alacağı ceza 1 yıl 5 ay 15 günle sınırlı kalmayacak, 11 yıl 8 aydan 45 yıla kadar hapis cezası söz konusu olacaktı.