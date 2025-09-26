AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında gittiği Amerika Birleşik Devletleri’nde, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi öncesi gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Heybeliada Ruhban Okulu’na da değinen Erdoğan, “Sayın Trump’ın gerek birinci gerekse ikinci döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz. Heybeliada Okulu ile ilgili üzerimize ne düşerse biz onu yapmaya hazırız. Dönünce de Sayın Bartholomeos ile bu konuyu görüşme fırsatı bulacağım” dedi.

Ortodoks din adamı yetiştirmek amacıyla 1844’te açılan Heybeliada Ruhban Okulu, 1971’de Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararla diğer özel yükseköğretim kurumları gibi devlet üniversitelerine bağlanmak istendi. Fener Rum Patrikhanesi bu kararı kabul etmeyince okulun faaliyeti durduruldu. 1844-1971 yılları arasında bine yakın mezun veren okuldan, aralarında Fener Rum Patriği Bartholomeos’un da bulunduğu 12 patrik yetişti.

BAKAN TEKİN DE ZİYARET ETMİŞTİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 28 Mayıs’ta Heybeliada’daki Ruhban Okulu ve Rum Erkek Lisesi’ni ziyaret etmişti. İncelemeler sonrası açıklama yapan Tekin, “Okulun Ruhban Okulu olarak faaliyet verebilmesi açısından kendi çalışmamızı yapıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

OKULUN AÇILMA ÇABALARI GÜNDEMDE

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da Ağustos 2024’te yaptığı açıklamada, “Okulun açılması, İstanbul’un ortasında ikinci bir Vatikan kurulması sürecini başlatıyor” sözleriyle eleştiride bulunmuştu.