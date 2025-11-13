Türkiye’de bazı bölgelerde takdir komisyonlarının uyguladığı 10 kata kadar artan emlak vergileri, kamuoyunda büyük tepki yaratmıştı. Gelen tepkiler üzerine hükümet, vergilerde üst sınır belirlenmesi yönünde adım attı.

Ekonomim.com’dan Besti Karalar'ın haberine göre, torba yasaya eklenmesi planlanan yeni düzenleme ile artış oranları sınırlanacak.

VERGİ ARTIŞINA ÜST SINIR GELİYOR

Taslak düzenlemeye göre, emlak vergisi artış oranı yüzde 50 veya en fazla yüzde 100 ile sınırlandırılacak. Böylece 2026-2029 yılları arasında vergiler, her yıl yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılacak ve fahiş artışlar önlenecek.

ÇALIŞMALAR VE AHA RAPORLARI

AKP vatandaşlardan gelen şikayetler sonrası saha araştırmaları yaptı. Yerel yönetimlerden gelen raporlar ışığında 2021-2025 yılları arasındaki uygulamalar değerlendirildi. Elde edilen veriler, fahiş artışların nedenlerini ortaya koyarken, yeni formüller üzerinde çalışmalar tamamlandı.

MEVZUAT CUMHURBAŞKANININ YETKİSİNDE

Mevzuata göre emlak vergileri Takdir Komisyonları tarafından 4 yılda bir belirleniyor. Komisyon, bölgedeki emlak değerlerini esas alarak vergi bedelini belirliyor. Kalan 3 yılda ise yeniden değerleme oranının yarısı kadar artış uygulanıyor.

Ayrıca Cumhurbaşkanı, mevcut mevzuat çerçevesinde vergilere esas değeri değiştirmeden artış oranını sınırlama yetkisine sahip. Bu yetki kullanılırsa, kanuna gerek kalmadan da artışlar kontrol altına alınabilir.

EMLAK VERGİSİ GELİRLERİ İLÇE BELEDİYELERİNE GİDİYORR

Toplanan emlak vergileri ilçe belediyelerinin kasasına giriyor. Büyükşehir belediyeleri veya genel bütçe bu gelirlerden pay almıyor. Dolayısıyla yapılan düzenleme doğrudan yerel yönetimlerin vergi uygulamalarını sınırlandırmayı amaçlıyor.

Yeni düzenleme, 2026’dan itibaren uygulanacak ve vatandaşların yüksek vergi yükünü azaltacak. Taslak tamamlanıp Meclis’e sunulduktan sonra, torba yasa ile resmi hale gelecek.