Küresel Sumud Filosu’nun Gazze ablukasını delmek amacıyla yaklaşık 50 sivil tekne ile yola çıktı. İsrail saldırganlığına karşı insani yardım götüren gemiye dair dünya liderlerinden çeşitli adımlar da geliyor. İtalya, filosunu korumak için Fasan adlı savaş gemisini görevlendirdi ve saldırıları kınayarak İsrail’i sorumluluk almaya çağırdı. İspanya da donanma gemisi gönderme kararı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise sadece selam göndermekle yetindi.

Erdoğan'ın bu tavrına CHP Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel'den tepki geldi.

Resmi X hesabından tepki gösteren İlhan Uzgel şu ifadeleri kullandı:

"Sn. Erdoğan Gazze’ye destek için yola çıkan Sumud filosuna selam göndermiş.

İspanya ve İtalya Sumud Filosu’nu korumak için savaş gemisi gönderirken, Trump’ın yanında Gazze hakkında bir cümle etmemiş olan Erdoğan Sumud’a selam göndermekle yetinmiş.

Bizim tavrımız, duruşumuz, tercihimiz belli.

Erdoğan’ın tavrı, duruşu, tercihi de belli.

Özgür Özel: “Erdoğan’a tekrar sesleniyoruz: Sumud filosunu korumak için Deniz Kuvvetleri harekete geçirilmeli.”

Tayyip Erdoğan: “Buradan İsrail'in devlet terörüne maruz kalan Sumud Filosu'nun umut yolcularına da selamlarımızı yolluyoruz.”