Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze konulu Barış Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a gitti.

Şarm Eş-Şeyh kentinde temaslarda bulunan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüştü.



ERDOĞAN'IN ÖNERİSİNE MELONİ'DEN RET

Erdoğan ile liderlerin görüşme öncesi yaptıkları ayaküstü sohbette ise ilginç anlar yaşandı. Meloni'ye kendisini iyi gördüğünü söyleyen Erdoğan, "Sigarayı bırakman lazım" dedi. Erdoğan'ın bu önerisine Meloni 'Hayır' yanıtını verdi.

Meloni'nin tepkisi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Erdoğan'ı gülümsetti.