Güne yüzde 1.01’lik düşüşle başlayan endeks gün içerisinde Erdoğan’ın “Acaba CHP’ye kayyum mu atanacak” şüphelerini doğuran açıklamasıyla beraber kayıplarını telafi edemedi. Bu haftanın ilk günü yüzde 2.82, salı günü ise yüzde 4.48 yükselen BIST 100 hâlâ İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasından bir gün öncesi olan 18 Mart salı günkü kapanışının yüzde 10.6 altında işlem görüyor.

YÜZDE 11 ALTINDA

Yüzde 2.2’lik düşüş kaydeden bankacılık endeksi, borsadaki düşüşün nedeni oldu. İş Yatırım, “Siyasi şok ortadan kalkmadan risk priminin eski seviyelerine dönmesini beklemiyoruz. Bayram tatili öncesinde küresel piyasaların ve iç siyasetin riskini almak istemeyen yatırımcılar satış tarafına geçebilir” değerlendirmesini yaparak siyasi haber akışının borsaya yön vermeye devam edeceğini vurguladı.

4 günde 28 milyar dolar sattı

Merkez Bankası, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yapılan siyasi operasyonun ardından artan döviz talebinin önüne geçmek için 4 işlem gününde 28 milyar dolar sattı. Rezerv 19 Mart’ta 11.2 milyar dolar, 20 Mart’ta 3 milyar, 21 Mart’ta 12.4 milyar, 24 Mart pazartesi günü de 1.2 milyar dolar azaldı. Bloomberg ekonomisti Selva Baziki, Merkez Bankası’nın döviz piyasasına müdahalesinin bu hafta da sürmüş olabileceğini belirterek rezerv kaybının artabileceğini vurguladı.