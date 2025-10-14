Barış Zirvesi için dün Şarm el-Şeyh’e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan “TUR” uçağı, Şarm el-Şeyh Uluslararası Havalimanı’nda pisti pas geçti.

Kısa süre Kızıldeniz üzerinde tur atan uçak, daha sonra havalimanına sorunsuz şekilde indi.

Uçakta yaşananları köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, dikkat çeken ayrıntıları paylaştı.

Selvi, “Netanyahu’nun zirveye katılacağı haberiyle uçağın pisti pas geçmesi aynı zamana denk gelince ‘İkinci one minute mi yaşandı?’ havası oluştu” dedi. Ancak olayın teknik nedenlerden kaynaklandığını belirterek, “Pistte başka bir uçak olduğu için pas geçilmiş” ifadelerini kullandı.

Selvi’nin köşesindeki ilgili bölüm şöyle:

-Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağında bir yandan da Trump’ın İsrail’deki temaslarını takip ediyorduk. Uçağımız Kahire üzerinden Şarm El-Şeyh’e doğru süzülürken Trump’ın Sisi’nin düzenlediği zirveye Netanyahu’yu davet ettiği haberi geldi.

-Uçakta moraller bozuldu. Gazeteciler olarak aramızda Netanyahu gelir mi gelmez mi, Erdoğan’ın tavrı ne olur, Trump, Netanyahu’yu uçağına alıp Şarm El-Şeyh’e getirir mi tartışması yaşandı. Ama aklımız uçağın ön kısmında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibinin yaptığı değerlendirmelerdeydi.

-Netanyahu gelecek mi gelmeyecek mi tartışmamız uzun sürmedi. Çünkü, Mısır’dan son dakika olarak Netanyahu’nun zirveye katılacağı haberi geldi. Bu haber moralleri bozdu. Sisi yine yaptı yapacağını diye düşündük. Kriz geliyordu.

-Bu düşüncelerle Şarm El-Şeyh’e doğru uçmaya devam ettik. Tam 12.44’te uçağın tekerleri açıldı. Havaalanına doğru inmeye başladık. Tekerler piste değmek üzereyken tam saat 12.47’de uçak burnunu havaya kaldırıp havalandı.

-O anda Netanyahu’nun zirveye katılmasını protesto edip dönüyor algısı oluştu. O sırada arka kapı diplomasisinde neler yaşandı bilmiyoruz.

SON DAKİKA HABERİ

Uçağımız havada bir tur attı, saat 13.06’da tekrar inişe geçtik.

Cumhurbaşkanının uçağının tekerleri piste değerken Netanyahu’nun zirveye katılmayacağı haberi geldi. Derin bir oh çektim. Uçağın pisti pas geçmesinin Netanyahu’nun zirveye katılıp katılmayacağı ile bir ilgisi olup olmadığını o sırada öğrenemedik

O sırada saatler 13.09’u gösteriyordu ve Cumhurbaşkanı’nın uçağı havaalanına indi. Uçak havada 19 dakika tur attı. Erdoğan tam 13.36’da havaalanına indi.

İKİNCİ ONE MINUTE Mİ

Netanyahu’nun zirveye katılacağı haberi ile uçağın pisti pas geçmesi aynı zamana denk gelince, “İkinci one minute” olayı mı yaşandı havası oluştu.

Ama uçağın pas geçmesi olayının teknik bir olay olduğu ortaya çıktı. Pistte uçak olduğu için pas geçilmiş.

Ancak Netanyahu’nun zirveye katılması konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan başta tavrını koymuş ve engellemiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başta ABD Dışişleri Bakanı Rubio olmak üzere muhataplarını arayıp, “Netanyahu’nun bu zirvede yeri yok. Netanyahu varsa biz yokuz” diye rest çekmiş. Irak, Endonezya ve Katar’ın da destek vermesi üzerine Trump geri adım atmak zorunda kaldı.

Trump, Sisi üzerinden bir emrivaki yapmaya kalkıştı. Ama sert kayaya çarptı.