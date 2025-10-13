Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak, Şarm el-Şeyh Uluslararası Havalimanı'nda pisti pas geçti. Bir süre Kızıldeniz üzerinde bekleyen uçak, daha sonra havalimanına iniş yaptı. Uçağın pisti pas geçmesine neden olarak sosyal 'Netanyahu haberi' gösterildi. Uçaktaki gazetecilerden Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk de iddiaları doğrulayan açıklamalarda bulundu. Erdoğan’ın Mısır'daki zirveye Netanyahu’nun katılması halinde Türkiye’ye döneceğini muhataplarına bildirmesi üzerine Netanyahu’nun katılımının iptal edildiğini söyledi.

PİSTİ PAS GEÇTİ

Erdoğan, Gazze’de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak toplanan, “Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi”ne katılmak üzere Mısır'a gitti. Erdoğan'ın uçağı pisti pas geçti, bir süre Kızıldeniz üzerinde bekledi.

SÖZCÜ TV Dış Haberler Müdürü Burak Tatari, "Trump, Tel Aviv'den Kudüs'e giderken Netanyahu'ya 'Sen davetli değil misin?' diye soruyor. 'Değilim' deyince Sisi'yi arıyor, 'Netanyahu'yu da davet edelim' diyor" ifadesini kullandı. Bir dini bayram gerekçesiyle Netanyahu'nun katılamayacağı açıklandı.

Senem Tolunay Ilgaz, "Sisi-Trump ve Netanyahu arasında konuşulan konu bölge ülkeleri nasıl karşılanır, onayları alındı mı? Her durumda Netanyahu ile verilen görüntü çok acayip bir görüntü olacaktı" yorumunu yaptı.

NETANYAHU'NUN MISIR'A GELECEĞİ HABERİ Mİ ETKİLİ OLDU?

SÖZCÜ TV'de sosyal medyada paylaşımlara dikkat çekildi. Paylaşımlarda Netanyahu'nun Mısır'a geleceği haberinden rahatsızlık duyulduğu, pistin pas geçildiği, Netanyahu'nun gelmeyeceği haberinin ardından Mısır'a iniş yapıldığı iddiası ortaya atıldı.

Uçaktaki gazetecilerden ÜLKE TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk de Erdoğan’ın Netanyahu'nun katılacağı bir zirveye katılmayıp Türkiye’ye döneceğini muhataplarına bildirdiğini söyledi.