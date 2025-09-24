CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan’ın Trump ile görüşmesinde ABD üretimi olan yolcu taşıma uçağı Boeing alımı sözü vereceğini açıklamış hatta bunun için Trump’ın oğlu Donald John Trump Jr. ile görüştüğünü söylemişti. Erdoğan bu sözlere ‘uyduruyor’ demişti. Ancak hem Trump hem de THY, bunları teyit etti. Ekonomim’in haberine göre, ABD ziyaretinde bulunan THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat konuyla ilgili “Boeing’ten uçak alımı konusunda zaten görüşmelerimiz hep söz konusu. Dünyanın iki önde gelen yolcu uçağı üreticisi Boeing ve Airbus, siparişlere yetişmekte zorlanıyor. Boeing’le bu seyahatte 250 uçaklık bir imza atabiliriz” dedi.

Orman yangınlarını hatırlatan sosyal medya kullanıcıları, “300 Boeing’i bırak yangın uçağı al” dedi.

Diplomatik ve vicdani ihanet

THY’nin bu siparişlerinin 2 yıl önce verildiğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ise “Erdoğan, THY’nin iki yıl önceki uçak siparişlerini şimdi dış politika kozu olarak kullanıyor. Yoksa canlı yayında çıksın, şov yapsın diye THY siparişini mi bekletti” diye sordu. Karasu, “Gazze’de akan kanı anlatmak yerine; randevu alabilmek için Boeing sözü vermek hem diplomasiye hem de vicdanlara ihanettir” dedi.