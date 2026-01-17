Muhalefet erken seçim çağrılarını sürdürürken SONAR anketinden de çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Ankette "Erken genel seçim yapılmalı mı?" sorusuna yüzde 61.1 "Evet" derken yüzde 30.2 ise "Hayır" yanıtını verdi. Fikri olmayanların oranı ise yüzde 8.7 oldu.

Ankete katılanlara "Bu pazar bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu da yöneltildi.

Ankette CHP birinci sıra çıkarken AKP ile arasındaki fark da dikkat çekti.

CHP diyenlerin oranı yüzde 33.4 oldu. AKP diyenlerin oranı yüzde 30.2 olurken AKP'yi DEM Parti yüzde 9 ile izledi.

MHP ise dördüncü sırada yer aldı. MHP diyenlerin oranı yüzde 6.7 oldu.