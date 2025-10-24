Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu kapsamında gerçekleştirdiği Kuveyt, Katar ve Umman ziyaretlerinin ardından dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, ilk kez DEM Parti’nin Diyarbakır’da düzenlediği Öcalan yürüyüşü hakkında değerlendirmede bulundu.

DEM Parti’nin söz konusu yürüyüşünde polisle yaşanan arbede ve ardından bir partilinin megafonla yaptığı konuşmada “düşman” ifadesini kullanması kamuoyunda geniş yankı uyandırmış, tartışmaların fitilini ateşlemişti.

“DEM Parti’den bu tür bir yaklaşım beklemezdim”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yürüyüşe ilişkin soruya şu ifadelerle yanıt verdi:

“Doğrusu DEM Parti’den bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim. Bu hafta sonuna kadar zannediyorum DEM Heyetini kabulümüz olacak, görüşeceğiz. Bu konuları da kendileriyle masaya yatıracağız.”

Erdoğan, DEM Parti içindeki genel yaklaşımın bu yönde olmadığını düşündüğünü vurgulayarak, “Daha çok Pervin Hanım’la bu konularda görüşmelerimiz oldu. İnşallah hafta sonu yapılacak görüşmede tüm bu meseleleri yeniden değerlendirme fırsatımız olacak” dedi.

“Terörsüz Türkiye hepimizin yararına”

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin son dönemde “terörsüz bir döneme” girdiğini belirterek, bu tür olayların kendisini üzdüğünü söyledi:

“Biz artık Türkiye’nin ‘terörsüz bir hava’ya büründüğünü düşünürken Diyarbakır’dan böyle bir tablo görmek doğrusu üzücü. Bir an önce bu anlayıştan sıyrılıp barışın, huzurun ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye’yi birlikte inşa edelim.”