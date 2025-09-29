Açılışa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Boğazlıyan Belediye Başkanı Kazım Arslan ile çok sayıda protokol üyesi katıldı.

"EĞİTİMİ RAYINA OTURTMAMIZ GEREKİYOR"

Cemil Çiçek, konuşmasının başında Türkiye’nin birçok temel sorununda eğitimin eksikliğinin payı olduğunu belirtti. Eğitim politikalarının siyasi tartışmaların ötesine geçmesi gerektiğini vurgulayan Çiçek, “Eğer eğitimi düzene koyamazsak, bu memleket birçok noktada sıkıntı yaşar ve yaşamaya devam eder. Eğitim, çözümün temelidir” dedi.

Meslek liselerinin artırılmasının doğru bir adım olduğunu söyleyen Çiçek, gençlerin bu alanda daha nitelikli şekilde yetiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Konuşmasının devamında tarih bilincinin önemine değinen Cemil Çiçek, Cumhuriyet’in kazanımlarının göz ardı edildiğini ve bunun büyük bir tehlike olduğunu belirtti. Çiçek, şöyle konuştu:

“Bu devletin nasıl kurulduğunu iyi bilmemiz gerekiyor. Milli Mücadele kolay verilmiş bir mücadele değildir. Sanki bu vatan gelişigüzel kazanılmış gibi davranmak, Cumhuriyet’i bir baba mirası gibi harcamak büyük bir yanlıştır. Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimize, din ve devlet büyüklerimize, öğretmenlerimize rahmet borçluyuz.”

"CUMHURİYET BU ÜLKENİN DEĞERİDİR"

Çiçek, Cumhuriyet ve demokrasinin bir toplum için vazgeçilmez değerler olduğunu vurguladı:

“Eğer bugün bu kürsüde konuşabiliyorsam, karınca kararınca hizmet edebildiysem, bunu Cumhuriyet’e borçluyum. Yerli yersiz Cumhuriyet tartışmalarını bu ülke adına tehlikeli buluyorum. Demokrasi de bu yapının üçüncü temel direğidir. Demokrasi olmazsa, ardı ardına başka sıkıntılar baş gösterir.”

DİKKAT ÇEKEN ATATÜRK UYARISI

Genç kuşakların tarih bilinciyle yetiştirilmesi gerektiğini belirten Çiçek, “Atatürk’ü ve Cumhuriyet’in ne demek olduğunu çocuklarımıza iyi anlatmalıyız. Onlar bu değerlerle büyümezse, gelecekte kimlik sorunlarıyla karşı karşıya kalırız” dedi.

Açılış töreninin ardından Cemil Çiçek, kendi adını taşıyan okulun öğretmen ve öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.